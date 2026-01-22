Скидки
«Он напоминает мне Конора. Их всегда недооценивали». Уайт сравнил Пимблетта с Макгрегором

«Он напоминает мне Конора. Их всегда недооценивали». Уайт сравнил Пимблетта с Макгрегором
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт сравнил пятого номера рейтинга UFC в лёгком весе англичанина Пэдди Пимблетта с бывшим двойным чемпионом UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландцем Конором Макгрегором, подчеркнув их сходство в ауре и отношением людей к ним.

«Пэдди напоминает мне историю Конора. Они пришли в лигу с потрясающей харизмой, и их всегда недооценивали. Каждый раз, когда они дрались, все были уверены в их поражении. Хотя Пэдди приписывали проигрыш чаще, чем Конору Макгрегору. Каждый раз, когда Пимблетт выходит на бой, он — аутсайдер, и люди думают, что он не одержит победу», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

