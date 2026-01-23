Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян отверг обвинения в том, что снялся с реванша против Махачева из-за страха

Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян отверг предположение, что испугался соотечественника Ислама Махачева, из-за чего и снялся с реванша против него, который должен был возглавить турнир UFC 311.

«Как я мог испугаться Ислама [перед реваншем], если в первый раз вышел на бой против него на коротком уведомлении в 22 года? Уже тогда Махачев провёл шесть или семь поединков в UFC. Мне позвонили за две или три недели до самого турнира. Я сделал вес и сразился с Махачевым. Это был довольно близкий бой. Как я мог испугаться сейчас, если шесть лет готовился к реваншу против него? Даже если бы я проиграл, то показал бы хороший бой, заработал денег и сделал бы своё имя более известным», — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.

