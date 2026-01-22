Рамазанов дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фигейреду

Российский боец ММА Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Умаром Нурмагомедовым и Дейвисоном Фигерейду.
«Я думаю, что для Умара это очень хороший бой. Его навыки позволяют ему переиграть Фигейреду в любом аспекте боя. К тому же Умар сейчас заряжен куда сильнее соперника. Фигейреду уже был чемпионом, он уже в возрасте, и эти факторы исключать нельзя. Я жду уверенной победы Умара, будь то стойка или партер. Хотелось бы видеть досрочную победу.
Титульный бой? Вряд ли Умар получит его в случае победы над Дейвисоном. Всё-таки дивизион там очень живой. Умар и сам это понимает. Если UFC даёт Мерабу реванш с Петром Яном, то претендентским поединком станет бой победителей пар Нурмагомедов vs Фигейреду и О'Мэлли vs Ядонг. Скорее всего, так и будет», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
