«Они облегчили ему карьеру». Царукян обвинил UFC в предвзятости по отношению к Пимблетту

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян в очередной раз обвинил руководство UFC в предвзятости по отношению к английскому бойцу Пэдди Пимблетту, а также раскритиковал позицию Плохиша в официальном рейтинге лиги, выразив возмущение его вхождением в топ-5.

«Он побеждал слабых бойцов, получал лёгкие бои, и парни из UFC просто облегчили ему карьеру. Пэдди победил Майкла Чендлера, когда занимал 12-е место, а затем сам вошёл в топ-5. Его включили в первую пятёрку рейтинга, хотя он не победил ни одного бойца из топ-5. Это просто бизнес», — приводит слова Царукяна аккаунт ACD MMA в социальной сети Х.