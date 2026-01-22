Арман Царукян сообщил о планах в будущем победить Чендлера, Ковингтона и Двалишвили

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян рассказал о своих карьерных планах в набирающей популярность американской борцовской лиге RAF (Real American Freestyle).

«Я хочу победить Чендлера в RAF, Колби Ковингтона. Кто у нас есть ещё? Мераба тоже подписали, так что я хотел бы побороться и с ним. Он небольшой, но всё равно умеет бороться», – приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.