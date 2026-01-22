В команде Усика заявили, что рассматривают не только Уайлдера в роли следующего соперника

Сергей Лапин, являющийся директором команды непобеждённого обладателя титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, поделился подробностями о переговорах насчёт организации поединка его подопечного с 39-летним бывшим чемпионом по версии WBC в супертяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером.

«Мы проводим переговоры со стороной Уайлдера, но пока не принято окончательного решения и ничего не подписано. Мы двигаемся спокойно и профессионально. Когда всё будет согласовано, об этом объявят официально. Мы рассматриваем только самых громких и логичных соперников — бои, действительно создающие событие.

В разговорах фигурируют несколько топовых супертяжей, но шорт-лист меняется в зависимости от поясов, тайминга, дат и структуры трансляций. Наша позиция проста: если это бой, то он должен быть большим», — приводит слова Лапина портал Ready to Fight.