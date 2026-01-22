Скидки
Порье признался, почему отказался проводить схватку с Царукяном по грэпплингу в Армении

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признался, что ему действительно предлагали провести схватку по грэпплингу с первым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Армению и Россию, Арманом Царукяном 30 декабря в Ереване на турнире HYPE FC, выйдя на замену Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет.

«Мне даже предложили поехать в Армению и сразиться с Арманом. Организаторы связалась со мной примерно две-три недели назад. Просто я не захотел лететь так далеко, в Армению… Но идея провести подобную схватку меня заинтересовала», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

