Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мне интересно». Топ-боец UFC одобрил идею проведения схватки с Царукяном по борьбе

«Мне интересно». Топ-боец UFC одобрил идею проведения схватки с Царукяном по борьбе
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер заявил о готовности провести схватку по борьбе с первым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Армению и Россию, Арманом Царукяном в лиге RAF.

«Арман говорит обо всех. Он даже моё имя упоминает. Одно могу сказать об Армане: этот парень очень активен на борцовском ковре. Я видел его выступление вживую в RAF, он отлично себя там показал. Думаю, мне интересно провести подобную схватку с Царукяном. Мой план А и единственное, на чём я сосредоточен, — это провести поединок на турнире UFC в Белом доме. Его будущее несколько неопределённо, как и моё. Кто знает. Но да, я хотел бы побороться с ним», — приводит слова Чендлера портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android