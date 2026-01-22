«Мне интересно». Топ-боец UFC одобрил идею проведения схватки с Царукяном по борьбе

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер заявил о готовности провести схватку по борьбе с первым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Армению и Россию, Арманом Царукяном в лиге RAF.

«Арман говорит обо всех. Он даже моё имя упоминает. Одно могу сказать об Армане: этот парень очень активен на борцовском ковре. Я видел его выступление вживую в RAF, он отлично себя там показал. Думаю, мне интересно провести подобную схватку с Царукяном. Мой план А и единственное, на чём я сосредоточен, — это провести поединок на турнире UFC в Белом доме. Его будущее несколько неопределённо, как и моё. Кто знает. Но да, я хотел бы побороться с ним», — приводит слова Чендлера портал Bloody Elbow.