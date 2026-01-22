Скидки
Деррик Льюис: хотел бы подраться в Белом доме. Нужно найти парня из России или Гренландии

Деррик Льюис: хотел бы подраться в Белом доме. Нужно найти парня из России или Гренландии
Комментарии

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Деррик Льюис с юмором отнёсся к идее подраться на турнире UFC в Белом доме, который планируется провести 14 июня.

«Хотел бы я выступить на турнире UFC в Белом доме? Да, безусловно. Нам просто надо найти парня из России, или Венесуэлы, или, может быть, бойца из Гренландии», — сказал Льюис на пресс-конференции перед турниром UFC 324.

Деррику 40 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Льюис дебютировал в апреле 2010 года. В своём профессиональном рекорде в ММА Чёрный зверь имеет 29 побед, 12 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

Комментарии
