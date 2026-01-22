Скидки
Давид Суров: победа на ЧМ — это только начало. В планах выиграть всё возможное в боксе

Давид Суров: победа на ЧМ — это только начало. В планах выиграть всё возможное в боксе
21-летний победитель чемпионата мира по боксу — 2025 в тяжёлом весе россиянин Давид Суров рассказал о своих планах в профессиональном боксе, а также поделился мыслями насчёт предстоящего дебюта в качестве профессионала.

«Как я сейчас воспринимаю победу на чемпионате мира… Если честно, то никак. Это просто начало. Далее в планах выиграть всё возможное в боксе. Под фразой «всё возможное» я подразумеваю Олимпиаду и звание абсолютного чемпиона мира по профессионалам.

Сейчас я проведу первый официальный поединок по профи. Какие у меня ожидания? Мне нужно победить. И всё! Что касается подготовки, то я её особо не менял. Лишь работали на большее количество раундов, при этом мы всегда готовы на 12 раундов. Если честно, особо ничего не знаю про соперника. Его бои не смотрел. Видел лишь пару нарезок в социальных сетях. Планирую выйти на поединок, в первом раунде посмотрю на него, потом буду боксировать. Могу пообещать болельщикам показать красивый зрелищный бой, который завершится моей победой», — приводит слова Сурова пресс-служба Федерации бокса России.

Соперником Сурова станет Луис Альфредо Алькантара Герреро (11-0, КО 10) из Доминиканской Республики. Этот шестираундовый поединок в тяжёлом весе будет соглавным на турнире, который пройдёт 30 января в Москве.

