Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

The Ring: Деонтей Уайлдер проведёт следующий бой в апреле в Лондоне. Соперник — не Усик

The Ring: Деонтей Уайлдер проведёт следующий бой в апреле в Лондоне. Соперник — не Усик
Комментарии

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер проведёт следующий бой против 42-летнего двукратного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012 и 2022) англичанина Дерека Чисоры. Об этом информирует авторитетный американский журнал The Ring.

Согласно имеющейся информации, их поединок должен пройти в апреле в Лондоне. В команде Деонтея подтвердили сообщение, что переговоры насчёт этого боя идут и даже близки к завершению. Сторона Чисоры на данный момент не комментировала эту информацию.

Ранее сообщалось, что Уайлдер должен провести следующий бой против непобеждённого украинца Александра Усика.

Материалы по теме
Миллион предложений — одно другого хуже. Почему Уайлдеру нужно завершать карьеру
Миллион предложений — одно другого хуже. Почему Уайлдеру нужно завершать карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android