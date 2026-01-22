The Ring: Деонтей Уайлдер проведёт следующий бой в апреле в Лондоне. Соперник — не Усик

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер проведёт следующий бой против 42-летнего двукратного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012 и 2022) англичанина Дерека Чисоры. Об этом информирует авторитетный американский журнал The Ring.

Согласно имеющейся информации, их поединок должен пройти в апреле в Лондоне. В команде Деонтея подтвердили сообщение, что переговоры насчёт этого боя идут и даже близки к завершению. Сторона Чисоры на данный момент не комментировала эту информацию.

Ранее сообщалось, что Уайлдер должен провести следующий бой против непобеждённого украинца Александра Усика.