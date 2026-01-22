Скидки
Арман Царукян заявил, что в UFC обеспокоены доминацией россиян

Арман Царукян заявил, что в UFC обеспокоены доминацией россиян
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян предположил, что в североамериканской лиге обеспокоены доминацией российских бойцов.

«Пётр, Хамзат, Ислам, Анкалаев, я, Мовсар — если мы все заберём пояса, то в UFC не будет чемпионов из США и Англии. Так что если победит Гэтжи или Пэдди, то этот шаг станет для организации лучше. Но если выиграю я, они будут недовольны. Возможно, спонсоры сообщили, что им нужен англоговорящий чемпион», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

