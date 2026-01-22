Дастин Порье дал категоричный прогноз на возможный бой Царукян — Топурия

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье дал категоричный прогноз на возможный бой между первым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Армению и Россию, Арманом Царукяном и непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Я не думаю, что Царукян сможет победить Топурию», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.