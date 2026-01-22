Скидки
Бокс/ММА

Фигейреду: если пройду Умара, уверен, что реванш с Петром Яном состоится

Фигейреду: если пройду Умара, уверен, что реванш с Петром Яном состоится
Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду выразил уверенность, что ему удастся провести реванш с действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

«Мне понравилось, что Пётр Ян стал чемпионом, но пришло время кому-то выбить Мераба Двалишвили из титульной гонки. Никто не непобедим, поражение рано или поздно неизбежно. Умар Нурмагомедов — хороший боец, он занимает второе место в рейтинге. Если я его пройду, уверен, что реванш с Петром Яном состоится», — приводит слова Фигейреду портал AgFight.

Напомним, Дейвисон провёл бой с Петром на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай), который состоялся 23 ноября 2024 года. Поединок завершился в пользу Яна единогласным решением судей.

