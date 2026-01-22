Уайт резко высказался насчёт слухов о бое Макгрегор — Масвидаль на турнире в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт резко высказался насчёт слухов об организации поединка между бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором и экс-обладателем титула BMF соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире лиги в Белом доме.

«Это всё чушь. Буквально почти всё, что вы видели в социальных сетях», — приводит слова Уайта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.