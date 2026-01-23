Скидки
Бокс/ММА

Фёдор Емельяненко вспомнил, как возмутился тем, что его представили украинцем в Японии

Фёдор Емельяненко вспомнил, как возмутился тем, что его представили украинцем в Японии
49-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко вспомнил, как пригрозил организаторам турнира Pride FC уходом из лиги после того, как те дважды представляли его украинцем.

«Мне в первых двух боях [в Pride] они выставили украинский флаг. Я им говорю: «Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин». — «А ты же родился на Украине». — «Ну и что? Родился на Украине, но я русский, у меня паспорт [российский], я россиянин всю жизнь». — «Ну хорошо, мы поменяем».

И вот второй бой — с Хитом Хиррингом, и они опять поставили украинский флаг. Это 2002 год, по-моему. И я им сказал: «Ещё раз поставите — я к вам больше не приеду». Услышали», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

