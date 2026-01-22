Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: в UFC не дают мне бой с Сен-Дени, так как знают, что я разрушу его карьеру

Царукян: в UFC не дают мне бой с Сен-Дени, так как знают, что я разрушу его карьеру
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян раскритиковал восьмого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени, обвинив руководство UFC в том, что те оберегают его от опасных соперников, в частности от самого Ахалкалакца.

«У Бенуа скоро бой. Они знают, что я всех побью. Как это вообще возможно?… Они не хотят давать мне бой с Сен-Дени, потому что не желают разрушить его карьеру. Они дали ему Порье, и Дастин надрал ему задницу… Бенуа проиграл даже Мойкано. О чём вы вообще говорите? Он никогда не войдёт в топ-5», — приводит слова Царукяна портал Low Kick MMA.

Материалы по теме
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android