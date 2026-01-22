Царукян: в UFC не дают мне бой с Сен-Дени, так как знают, что я разрушу его карьеру

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян раскритиковал восьмого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени, обвинив руководство UFC в том, что те оберегают его от опасных соперников, в частности от самого Ахалкалакца.

«У Бенуа скоро бой. Они знают, что я всех побью. Как это вообще возможно?… Они не хотят давать мне бой с Сен-Дени, потому что не желают разрушить его карьеру. Они дали ему Порье, и Дастин надрал ему задницу… Бенуа проиграл даже Мойкано. О чём вы вообще говорите? Он никогда не войдёт в топ-5», — приводит слова Царукяна портал Low Kick MMA.