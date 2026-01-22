«Я много дрался на улице. Не любил разговаривать». Царукян вспомнил молодость в России

Первый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), представляющий Россию и Армению, Арман Царукян вспомнил свою молодость, признав, что часто дрался на улице.

«Когда я был моложе, много дрался на улице. Я не любил разговаривать, просто хотел драться. Но я никогда не начинал первым», — приводит слова Царукяна аккаунт La Sueur в социальной сети X.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.