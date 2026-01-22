Скидки
Бокс/ММА

О’Мэлли: я бредил, обещая превзойти Макгрегора

О’Мэлли: я бредил, обещая превзойти Макгрегора
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли признался, что его заявления и обещания о том, что он превзойдёт экс-обладателя двух титулов UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландца Конора Макгрегора, были бредовыми.

«Оглядываясь назад, когда мне было 23-24 года и я говорил, что стану популярнее Макгрегора, сейчас понимаю, что это была бредовая идея, поскольку Конор невероятно популярен. Я просто бредил, обещая его превзойти. Но мне ещё предстоит пройти путь — может быть, не до его уровня, однако я хочу стать самой большой звездой UFC», — приводит слова О'Мэлли портал Bloody Elbow.

