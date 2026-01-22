Льюис признался, что считает победу нокаутом в бою с Волковым своей любимой в карьере

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе американец Деррик Льюис признался, что считает победу нокаутом в бою с третьим номером рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянином Александром Волковым своей любимой в карьере.

«Причина, по которой я считаю нокаут в бою с Волковым своим любимым, заключается в том, что он говорил много гадостей обо мне. А ещё я люблю Америку, я родился в США. Раньше мне нравилось смотреть фильмы о Рокки Бальбоа, и там [в четвёртой части] герой сражался с парнем из России. Моя победа в бою с ним была в стиле фильмов «Рокки». Это то, чего я хотел, потому что парень был похож на [советского боксёра] Ивана Драго», — сказал Льюис в интервью пресс-службе Paramount UFC Crew.