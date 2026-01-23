Скидки
Дана Уайт ответил на критику политизированности турнира UFC в Белом доме

Дана Уайт ответил на критику политизированности турнира UFC в Белом доме
Президент UFC Дана Уайт кратко ответил на обвинения общественности в политизированности турнира UFC, который планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США, — в Белом доме.

«Джордж Буш был фанатом бейсбола, Обама – НБА, а Трамп – фанат UFC. Не думаю, что какой-либо спорт стал слишком политизированным из-за этого», — приводит слова Уайта аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Интересно, что турнир пройдёт в день рождения президента США Дональда Трампа. Ему исполнится 80 лет. Однако официально ивент будет приурочен к 250-летию с момента принятия декларации независимости.

