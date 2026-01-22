Скидки
Пимблетт: когда я подписал контракт с UFC, понял, что стану чемпионом лиги. Это неизбежно

Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что полностью уверен в завоевании чемпионского титула UFC, отметив, что почувствует наслаждение, когда добьётся этого.

«Я всегда говорил, что стану чемпионом UFC. Как только мне удалось подписать контракт с промоушеном, я понял, что это неизбежно. Всегда говорил, что собираюсь это сделать. Поэтому, когда я добьюсь титула и докажу правоту тех, кто меня всё это время поддерживал, и опровергну все сомнения, — в тот момент я испытаю невероятное чувство [наслаждения]», — приводит слова Пимблетта портал ESPN.

