Бокс/ММА Новости

UFC 324: где смотреть турнир, на каком канале

UFC 324: где смотреть турнир, на каком канале
В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Его начало запланировано на 1:00 мск. Основной кард стартует в 5:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 324 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.

Турнир возглавит битва за временный пояс в легком дивизионе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом. В соглавном бою выступят представители легчайшего веса — американец Шон О'Мэлли и китаец Сонг Ядонг.

