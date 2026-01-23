UFC 324: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 324 с участием трёх российских бойцов — Умара Нурмагомедова, Андрея Пуляева и Никиты Крылова. Главным событием вечера станет бой за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным кардом UFC 324.

Основной кард

Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт;

Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг;

Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис;

Роуз Намаюнас — Наталия Силва;

Арнольд Аллен — Жан Силва.

Прелимы

Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду;

Андрей Пуляев — Атеба Готье;

Никита Крылов — Модестас Букаускас.

Ранние прелимы

Алекс Перес — Чарльз Джонсон;

Майкл Джонсон — Александр Эрнандес;

Джош Хокит — Дензел Фриман;

Рики Турсиос — Кэмерон Смотерман;

Адам Фьюджитт — Тай Миллер.

Видео: Умар Нурмагомедов тренируется перед боем с Фигейреду