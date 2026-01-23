UFC 324: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 324 с участием трёх российских бойцов — Умара Нурмагомедова, Андрея Пуляева и Никиты Крылова. Главным событием вечера станет бой за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.
«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным кардом UFC 324.
Основной кард
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт;
Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг;
Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис;
Роуз Намаюнас — Наталия Силва;
Арнольд Аллен — Жан Силва.
Прелимы
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду;
Андрей Пуляев — Атеба Готье;
Никита Крылов — Модестас Букаускас.
Ранние прелимы
Алекс Перес — Чарльз Джонсон;
Майкл Джонсон — Александр Эрнандес;
Джош Хокит — Дензел Фриман;
Рики Турсиос — Кэмерон Смотерман;
Адам Фьюджитт — Тай Миллер.
