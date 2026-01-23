Скидки
Бокс/ММА

UFC 324: полный кард участников, список бойцов

UFC 324: полный кард участников, список бойцов
В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 324 с участием трёх российских бойцов — Умара Нурмагомедова, Андрея Пуляева и Никиты Крылова. Главным событием вечера станет бой за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным кардом UFC 324.

Основной кард

Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт;
Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг;
Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис;
Роуз Намаюнас — Наталия Силва;
Арнольд Аллен — Жан Силва.

Прелимы

Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду;
Андрей Пуляев — Атеба Готье;
Никита Крылов — Модестас Букаускас.

Ранние прелимы

Алекс Перес — Чарльз Джонсон;
Майкл Джонсон — Александр Эрнандес;
Джош Хокит — Дензел Фриман;
Рики Турсиос — Кэмерон Смотерман;
Адам Фьюджитт — Тай Миллер.

Видео: Умар Нурмагомедов тренируется перед боем с Фигейреду

