Главная Бокс/ММА Новости

Джастин Гэтжи: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Джастин Гэтжи: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
25 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 324. В главном бою двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи сразится за временный титул с британцем Пэдди Пимблеттом.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

Джастин Гэтжи удерживает четвертую строчку официального рейтинга UFC в легком весе. Его личный рекорд 26 побед и 5 поражений. На его счету 20 побед нокаутом (77% от всех выигрышей), при этом 9 раз он заканчивал поединки уже в первом раунде.

В октагоне UFC Джастин дебютировал в июле 2017 года. За свою карьеру в организации Джастин провел 14 боев, одержав 9 побед и потерпев 5 поражений. Его точность акцентированных ударов составляет 59%. В мае 2020 года он завоевал титул временного чемпиона в легком весе, финишировав Тони Фергюсона.

Свой последний поединок американец провел 8 марта 2025 года против Рафаэля Физиева, одержав победу единогласным решением судей.

