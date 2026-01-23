Фото: битва взглядов Шона О'Мэлли и Сонг Ядонга перед боем на UFC 324

В ночь на 23 января в Лас-Вегасе, США, состоялась битва взглядов участников турнира UFC 324, в рамках которого на сцене встретились участники главного карда — бывший чемпион в наилегчайшем весе американец Шон О'Мэлли и представитель Китая Сонг Ядонг.

Шону О’Мэлли 31 год. Американец дебютировал в UFC 2017 году. Всего на его счету в организации 10 побед и три поражения. В своём последнем поединке Шон встречался с Мерабом Двалишвили, который был чемпионом на тот момент, и проиграл удушающим приёмом.

Сонгу Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в 2017 году. Всего на его счету в организации 11 побед, три поражения и одна ничья. Ядонг одержал в феврале 2025 года победу над Генри Сехудо единогласным решением.