Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Пэдди Пимблетт: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
В ночь на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый турнир по смешанным единоборствам промоушена UFC в 2026 году под номером 324. В главном бою двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи сразится за временный титул с британцем Пэдди Пимблеттом.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

Имя: Пэдди Пимблетт.
Прозвище: Бэдди/Злодей.
Возраст: 31 год.
Рост: 178 см.
Рейтинг в UFC: пятое место в лёгком весе.
Рекорд: 23-3.
Побед решением: 6.
Досрочных побед: 6 нокаутом, 11 сабмишеном.

В своём последнем бою 13 апреля 2025 года Пэдди встречался с 39-летним американским атлетом Майклом Чендлером на турнире UFC 314. Их поединок завершился в третьем раунде победой британца техническим нокаутом.

