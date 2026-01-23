Пэдди Пимблетт: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый турнир по смешанным единоборствам промоушена UFC в 2026 году под номером 324. В главном бою двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи сразится за временный титул с британцем Пэдди Пимблеттом.

Имя: Пэдди Пимблетт.

Прозвище: Бэдди/Злодей.

Возраст: 31 год.

Рост: 178 см.

Рейтинг в UFC: пятое место в лёгком весе.

Рекорд: 23-3.

Побед решением: 6.

Досрочных побед: 6 нокаутом, 11 сабмишеном.

В своём последнем бою 13 апреля 2025 года Пэдди встречался с 39-летним американским атлетом Майклом Чендлером на турнире UFC 314. Их поединок завершился в третьем раунде победой британца техническим нокаутом.