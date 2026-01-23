Гэтжи и Пимблетт провели стердаун перед боем за временное чемпионство UFC в лёгком весе

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324. В преддверии мероприятия состоялась официальная церемония битвы взглядов, участие в которой приняли американец Джастин Гэтжи и представитель Великобритании Пэдди Пимблетт. Спортсмены сразятся за вакантный титул организации временного чемпиона в лёгком весе. Также предлагаем ознакомиться с другими стердаунами турнира.

Фото: Скриншот

Посмотреть видео можно на странице турнира в «Телеграме». Права на видео принадлежат UFC.

Гэтжи к настоящему моменту принял участие в 31 поединке в смешанных единоборствах, где одержал 26 побед и потерпел пять поражений. На счету Пимблетта 23 победы при трёх поражениях.