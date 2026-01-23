Пэдди Пимблетт — перед боем с Джастином Гэтжи на UFC 324: я не Хабиб

Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт прокомментировал недавние слова своего соперника по предстоящему поединку Джастина Гэтжи. Спортсмены сразятся в ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) на UFC 324.

– Джастин сказал вчера, что в партере ты не Хабиб Нурмагомедов и он будет драться с тобой без страха в этой области. Думаешь, он удивится твоей игре, если дело дойдёт до партера?

– Все удивляются моей игре в целом, когда дерутся со мной. Никто не ожидает, что я так хорош. Все меня недооценивают. Но это играет мне на руку, понимаете, о чём я? Это делает бои проще для меня, потому что все меня недооценивают. И да, я не Хабиб. Я — это я. Я ещё более сложная загадка. Я по-настоящему странный. Вы знали, что Хабиб собирается сделать. Вы не знаете, что я собираюсь сделать, – сказал Пэдди на пресс-конференции.

