Пэдди Пимблетт: Царукяна поддерживают только те, кто ненавидит меня

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт высказался о первом номере дивизиона Армане Царукяне и его фанатах.

«Люди теперь на самом деле симпатизируют Арману, потому что ненавидят меня. Это единственная причина, по которой у него появились фанаты. В то время как у меня с людьми отношения по принципу «любовь-ненависть» — одни меня обожают, другие терпеть не могут. На поезд поддержки Армана запрыгнули только те, кто ненавидит меня и хочет видеть моё поражение. Это единственная причина, по которой у Армана есть фанаты. Никто его не любит», — сказал Пимблетт на YouTube-канале Даниэля Кормье.