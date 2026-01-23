Шон О'Мэлли: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324, в соглавном событии которого сразятся представитель США Шон О'Мэлли и боец из Китая Сонг Ядонг. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком американца.

Имя: Шон О’Мэлли.

Прозвище: Сахарок.

Возраст: 31 год.

Рост: 180 см.

Весовая категория: легчайший вес (третье место в рейтинге в данный момент).

Рекорд: 18-3 (один бой признан несостоявшимся).

Побед решением: 5.

Досрочных побед: 12 нокаутом, 1 сабмишеном.

В последнем поединке, который проходил летом 2025 года, О’Мэлли встречался с грузином Мерабом Двалишвили и проиграл ему удушающим приёмом в третьем раунде.

