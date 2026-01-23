Скидки
Бокс/ММА

Шон О'Мэлли: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324, в соглавном событии которого сразятся представитель США Шон О'Мэлли и боец из Китая Сонг Ядонг. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком американца.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Сонг Ядонг

Имя: Шон О’Мэлли.
Прозвище: Сахарок.
Возраст: 31 год.
Рост: 180 см.
Весовая категория: легчайший вес (третье место в рейтинге в данный момент).
Рекорд: 18-3 (один бой признан несостоявшимся).
Побед решением: 5.
Досрочных побед: 12 нокаутом, 1 сабмишеном.

В последнем поединке, который проходил летом 2025 года, О’Мэлли встречался с грузином Мерабом Двалишвили и проиграл ему удушающим приёмом в третьем раунде.

