Шон О'Мэлли оценил чемпиона UFC Петра Яна по 10-балльной шкале

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон О'Мэлли поделился мнением о россиянине Петре Яне, являющемся чемпионом UFC в легчайшем весе. По словам О’Мэлли, Ян заметно прибавил и остаётся крайне сложным соперником для любого бойца дивизиона.

«Он выглядел очень здорово, было видно, насколько он прибавил. Просто на высоте. 10 из 10. Его навыки максимально разносторонние. Настоящий зверь. Поединок с ним? Он был бы крайне сложным. Наш первый бой был очень близким», — заявил О’Мэлли на пресс-конференции UFC.

Напомним, О'Мэлли и Ян встречались в 2022 году. Победу решением тогда одержал американец.

