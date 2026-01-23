Сонг Ядонг: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Скидки
Сонг Ядонг: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324, в соглавном событии которого сразятся представитель США Шон О'Мэлли и боец из Китая Сонг Ядонг. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком китайского атлета.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Сонг Ядонг

Имя: Сонг Ядонг.
Прозвище: Кунг-фу ребёнок.
Возраст: 28 лет.
Рост: 173 см.
Рейтинг в UFC: пятое место в легчайшем весе.
Рекорд: 19-6.
Побед решением: 10.
Досрочных побед: 6 нокаутом, 3 сабмишеном.

Китайский боец дебютировал в 2017 году. Всего на его счету в организации 11 побед, три поражения и одна ничья. Ядонг одержал в феврале 2025 года победу над Генри Сехудо единогласным решением.

