Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт высказался о возможном бое с чемпионом UFC Топурией в Белом доме

Пимблетт высказался о возможном бое с чемпионом UFC Топурией в Белом доме
Британский боец смешанных единоборств (ММА) Пэдди Пимблетт заявил, что не заинтересован в поединке с чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией на турнире промоушена в Белом доме. Пимблетт объяснил свой ответ тем, что событие в Белом доме будет проходить в формате «только по приглашениям», что не позволит ему позвать туда всех друзей и членов семьи, которые всегда поддерживают его на поединках.

«Нет, я не думаю, что буду драться с Илией в Белом доме. Я не хочу выступать в этом карде, потому что не смогу взять с собой всех своих друзей и семью. Это мероприятие только по приглашениям, а я не хочу никого оставлять в стороне», – сказал Пимблетт во время интервью с Майклом Биспингом.

Главные новости дня:

