Умар Нурмагомедов: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324, участие в котором примет боец из России Умар Нурмагомедов. Противостоять ему будет Дейвисон Фигейреду (Бразилия). В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком Умара.

Имя: Умар Нурмагомедов.

Прозвище: Молодой орёл.

Возраст: 30 лет.

Рост: 173 см.

Весовая категория: легчайший вес (второе место в рейтинге в данный момент).

Рекорд: 19-1.

Побед решением: 10.

Досрочных побед: 2 нокаутом, 7 сабмишеном.

В последнем поединке, состоявшемся в октября 2025 года, Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Марио Баутисту.

Умар Нурмагомедов провёл ударную тренировку, сбрасывая вес: