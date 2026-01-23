Умар Нурмагомедов: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324, участие в котором примет боец из России Умар Нурмагомедов. Противостоять ему будет Дейвисон Фигейреду (Бразилия). В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком Умара.
Имя: Умар Нурмагомедов.
Прозвище: Молодой орёл.
Возраст: 30 лет.
Рост: 173 см.
Весовая категория: легчайший вес (второе место в рейтинге в данный момент).
Рекорд: 19-1.
Побед решением: 10.
Досрочных побед: 2 нокаутом, 7 сабмишеном.
В последнем поединке, состоявшемся в октября 2025 года, Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Марио Баутисту.
Умар Нурмагомедов провёл ударную тренировку, сбрасывая вес: