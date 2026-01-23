Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Даже в своих мечтах не смог бы». Чимаев — о видео фанатов, где Топурия победил Хамзата

«Даже в своих мечтах не смог бы». Чимаев — о видео фанатов, где Топурия победил Хамзата
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на сгенерированный нейросетями видеоролик, на котором 29-летний испано-грузинский боец и чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия побеждает уроженца Чечни с помощью удушающего приёма.

«Даже в своих мечтах тот, кто вдвое ниже Хамзата ростом и вдвое меньше весом, не смог бы задушить Хамзата», — написал Чимаев в социальных сетях.

Чимаев в своём последнем поединке, который прошёл 17 августа 2025 года, сражался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их поединок прошёл пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным судейским решением.

Материалы по теме
Менял страны, жил в тяжелейших условиях и ставил рекорды. Тернистый путь Чимаева
Менял страны, жил в тяжелейших условиях и ставил рекорды. Тернистый путь Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android