«Даже в своих мечтах не смог бы». Чимаев — о видео фанатов, где Топурия победил Хамзата

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на сгенерированный нейросетями видеоролик, на котором 29-летний испано-грузинский боец и чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия побеждает уроженца Чечни с помощью удушающего приёма.

«Даже в своих мечтах тот, кто вдвое ниже Хамзата ростом и вдвое меньше весом, не смог бы задушить Хамзата», — написал Чимаев в социальных сетях.

Чимаев в своём последнем поединке, который прошёл 17 августа 2025 года, сражался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их поединок прошёл пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным судейским решением.