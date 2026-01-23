Андрей Пуляев: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324, в одном из событий которого сразятся представитель Камеруна Атеба Готье и 28-летний боец из России Андрей Пуляев. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком российского атлета.

Имя: Андрей Пуляев.

Прозвище: Сибирь.

Возраст: 28 лет.

Рост: 193 см.

Рейтинг в UFC: за пределами топ-15 в среднем весе.

Рекорд: 10-3.

Побед решением: 2.

Досрочных побед: 6 нокаутом, 2 сабмишеном.

Россиянин дебютировал как профессионал в 2022 году, в 2024-м одержал победу на турнире Претендентской серии Даны Уайта, после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в организации одна победа и одно поражение.