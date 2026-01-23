Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андрей Пуляев: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Андрей Пуляев: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Комментарии

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324, в одном из событий которого сразятся представитель Камеруна Атеба Готье и 28-летний боец из России Андрей Пуляев. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком российского атлета.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Атеба Готье — Андрей Пуляев
25 января 2026, воскресенье. 03:50 МСК
Атеба Готье
Не началось
Андрей Пуляев

Имя: Андрей Пуляев.
Прозвище: Сибирь.
Возраст: 28 лет.
Рост: 193 см.
Рейтинг в UFC: за пределами топ-15 в среднем весе.
Рекорд: 10-3.
Побед решением: 2.
Досрочных побед: 6 нокаутом, 2 сабмишеном.

Россиянин дебютировал как профессионал в 2022 году, в 2024-м одержал победу на турнире Претендентской серии Даны Уайта, после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в организации одна победа и одно поражение.

Материалы по теме
Мы соскучились по главному промоушену мира. 5 лучших боёв UFC 324
Мы соскучились по главному промоушену мира. 5 лучших боёв UFC 324
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android