Абдель-Азиз высказался о предстоящем бое Гэтжи и Пимблетта на UFC 324

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз поделился ожиданиями от предстоящего боя за временный титул UFC в лёгком весе между британцем Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи. Спортсмены сразятся в ночь на 25 января мск на турнире UFC 324.

«Я работаю с Гэтжи уже 15 лет. Это удивительный человек, заслуживающий огромного уважения. Он совсем не выглядит возрастным. На тренировках он разбирается со всеми молодыми партнёрами по спаррингу. Пимблетт хорош в борьбе на земле, но Гэтжи никогда нельзя недооценивать», — сказал Абдель-Азиз на канале Submission Radio в YouTube.

