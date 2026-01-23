Скидки
Абдель-Азиз высказался о предстоящем бое Гэтжи и Пимблетта на UFC 324

Абдель-Азиз высказался о предстоящем бое Гэтжи и Пимблетта на UFC 324
Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз поделился ожиданиями от предстоящего боя за временный титул UFC в лёгком весе между британцем Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи. Спортсмены сразятся в ночь на 25 января мск на турнире UFC 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

«Я работаю с Гэтжи уже 15 лет. Это удивительный человек, заслуживающий огромного уважения. Он совсем не выглядит возрастным. На тренировках он разбирается со всеми молодыми партнёрами по спаррингу. Пимблетт хорош в борьбе на земле, но Гэтжи никогда нельзя недооценивать», — сказал Абдель-Азиз на канале Submission Radio в YouTube.

Усман показал съёмки сцены драки с Гэтжи для «Голого пистолета»:

