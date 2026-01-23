Абдель-Азиз высказался о возможном бое Макгрегора с Масвидалем

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз ответил на вопрос по поводу возможного поединка между американцем Хорхе Масвидалем и представителем Ирландии Конором Макгрегором.

«Честно говоря, Масвидаль хотел бы сразиться с Макгрегором. Шесть лет назад много говорили об этом, но мы даже не знаем, вернётся ли Конор. У него нет контракта, он выступает без контракта, а UFC сейчас — совсем другая организация. Не думаю, что у него будет то же влияние, что и раньше. Он может даже не быть участником главного события вечера, и неизвестно, будет ли он вообще снова драться.

Масвидаль немного мечтателен, но при этом он здорово привлекает внимание зрителей. Бой Масвидаля всегда возможен. Насколько я знаю, Хорхе сказал бы «да», – сказал Абдель-Азиз на канале Submission Radio в YouTube.

Материалы по теме Абдель-Азиз высказался о предстоящем бое Гэтжи и Пимблетта на UFC 324

Майк Тайсон встретился с Конором Макгрегором: