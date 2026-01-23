Абдель-Азиз предположил, бойцов из каких двух стран не будет на турнире UFC в Белом доме

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз поделился мнением о карде на предстоящем турнире UFC в Белом доме. В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что турнир на территории Белого дома состоится в 2026-м 14 июня.

«Не думаю, что там будут бои с участием, скажем, россиянина и грузина. Скорее всего, это будет американец с бразильцем или просто американец. Это ведь день рождения Америки. Они организуют самый большой бой, какой только смогут», – сказал Абдель-Азиз на канале Submission Radio в YouTube.

Ранее Абдель-Азиз высказался о возможном бое Конора Макгрегора с Хорхе Масвидалем.

Материалы по теме Абдель-Азиз высказался о возможном бое Макгрегора с Масвидалем

Махачев подшучивает над английским Зайнукова: