Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абдель-Азиз предположил, бойцов из каких двух стран не будет на турнире UFC в Белом доме

Абдель-Азиз предположил, бойцов из каких двух стран не будет на турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз поделился мнением о карде на предстоящем турнире UFC в Белом доме. В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что турнир на территории Белого дома состоится в 2026-м 14 июня.

«Не думаю, что там будут бои с участием, скажем, россиянина и грузина. Скорее всего, это будет американец с бразильцем или просто американец. Это ведь день рождения Америки. Они организуют самый большой бой, какой только смогут», – сказал Абдель-Азиз на канале Submission Radio в YouTube.

Ранее Абдель-Азиз высказался о возможном бое Конора Макгрегора с Хорхе Масвидалем.

Материалы по теме
Абдель-Азиз высказался о возможном бое Макгрегора с Масвидалем

Махачев подшучивает над английским Зайнукова:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android