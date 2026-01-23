Популярный учёный Лекс Фридман провёл спарринг с Хабибом Нурмагомедовым

42-летний учёный в области компьютерных технологий и искусственного интеллекта, а также блогер Лекс Фридман, родившийся в Таджикистане, рассказал о спарринге с именитым российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Фото: Из личного архива Лекса Фридмана

«Вчера мне довелось тренироваться с Хабибом Нурмагомедовым. Для меня это была честь. Он великий боец, лидер и замечательный человек. С точки зрения грэпплинга не думаю, что когда-либо в своей жизни испытывал такое сильное давление.

Через несколько дней я опубликую видеозапись тренировки. А также мы сделаем длинный подкаст (и переведём его на несколько языков). В целом, это был невероятный опыт — тренироваться с командой и познакомиться со многими бойцами из Дагестана. Все они замечательные люди», — написал Фридман в социальной сети Х.