Абдель-Азиз обозначил условие, при котором UFC позволит вернуться Фрэнсису Нганну

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Ази предположил, кто мог бы принять участие в титульных поединках промоушена UFC на турнире в Белом доме. Мероприятие должно состояться летом нынешнего года.

«Это может быть Перейра — Джон Джонс. Может быть, Том Аспиналл — Джон Джонс. Может, они даже вернут Фрэнсиса Нганну, чтобы он подрался с Джоном Джонсом. Вариантов очень много. Но в конечном итоге они лучшие в своём деле, а Дана — величайший промоутер всех времён. Он всегда собирает сумасшедшие кард, как и этот на ближайший уикенд», – сказал Абдель-Азиз на канале Submission Radio в YouTube.

