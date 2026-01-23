Президент UFC Дана Уайт обозначил вопрос в отношении Пэдди Пимблетта

Президент UFC Дана Уайт оценил потенциал британского бойца лёгкого веса Пэдди Пимблетта, отметив, что у него есть все качества звезды.

«У Пэдди есть всё, что есть у других звёзд. Он всегда находит способ победить, не боится драться ни с кем, отлично держится перед камерой. Его выходы всегда яркие, энергичные и захватывающие. У него есть все инструменты, чтобы быть звездой. Вопрос только в одном — сможет ли он стать чемпионом?» — сказал Уайт в интервью на TNT Sports.

Напомним, в ночь с 24 на 25 января мск на UFC 324 Пимблетт проведёт бой с Джастином Гэтжи. Спортсмены сразятся за вакантный титул организации временного чемпиона в лёгком весе.

Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу: