Пимблетт: мне надо спустить Царукяна с небес на землю. Ешь свою икру, придурок

Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт в жёсткой форме высказался в адрес первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна за попытки копировать его в социальных сетях.

«Арман пытается меня копировать, старается превзойти меня по медийности в социальных сетях, ходит и ест бургеры, пиццу. Ешь свою икру. Я его ненавижу и считаю претенциозным придурком. Мне нужно спустить его с небес на землю», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

