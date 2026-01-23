Скидки
Россиянин Рустам Юнусов одержал седьмую победу подряд в One Championship

Сегодня, 23 января, в рамках турнира по муай-тай ONE Fight Night 39 состоялся поединок между Рустамом Юнусовым и представителем Таиланда Хунпонной Сор Соммай. Бой завершился в пользу российского бойца единогласным решением судей. Таким образом, серия из шести побед бойца из Таиланда прервалась.

Для Юнусова, в свою очередь, данная победа стала седьмой подряд. Кроме того, россиянин отстоял свой статус непобеждённого бойца. Теперь рекорд Рустама в муай-тай составляет 16 побед и ни одного поражения.

Юнусов входит в число самых молодых бойцов в лиге. Он представляет команду ONE Chance, которой управляет Анита Малыхина, супруга действующего двойного чемпиона организации Анатолия Малыхина.

