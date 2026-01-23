Скидки
Арман Царукян жёстко отреагировал на слова Пимблетта о копировании им своего образа

Арман Царукян жёстко отреагировал на слова Пимблетта о копировании им своего образа
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян в резкой форме отреагировал на критику в свой адрес со стороны пятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта, который упрекнул того в копировании его образа поведения в медийной сфере.

«Хватит ныть, ***** (в оригинале Арман использовал фразу Cry me a river, которая является идиоматическим выражением, означающим полное отсутствие сочувствия к чужим жалобам. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Царукян на своей странице в социальной сети Х.

«Cry me a river (дословно: «наплачь мне реку») — это идиоматическое выражение, используемое в саркастическом смысле, чтобы выразить полное отсутствие сочувствия к чужим жалобам или притворным слезам. Оно означает «хватит ныть», «мне тебя не жаль» или «лей крокодиловы слезы дальше, мне всё равно».

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Комментарии
