Дана Уайт: Царукян — лучший в мире. Но Арман знает, почему не получил титульник

Президент UFC Дана Уайт высказался насчёт ситуации вокруг первого номера рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна, к которому руководство лиги относится несправедливо по мнению части фанатов.

«У Армана было несколько инцидентов, больше чем один. Царукян имел возможность сразиться за титул. Нет сомнений, что сейчас он лучший в мире, но у него был шанс. Является ли политика UFC в отношении Армана посланием другим бойцам UFC, чтобы все следили за своим поведением? Нет-нет. Много сумасшедших вещей происходит в бизнесе. Арман всё знает», — сказал Уайт в интервью на YouTube-канале Diana Belbita.