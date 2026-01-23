Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: Царукян — лучший в мире. Но Арман знает, почему не получил титульник

Дана Уайт: Царукян — лучший в мире. Но Арман знает, почему не получил титульник
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался насчёт ситуации вокруг первого номера рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна, к которому руководство лиги относится несправедливо по мнению части фанатов.

«У Армана было несколько инцидентов, больше чем один. Царукян имел возможность сразиться за титул. Нет сомнений, что сейчас он лучший в мире, но у него был шанс. Является ли политика UFC в отношении Армана посланием другим бойцам UFC, чтобы все следили за своим поведением? Нет-нет. Много сумасшедших вещей происходит в бизнесе. Арман всё знает», — сказал Уайт в интервью на YouTube-канале Diana Belbita.

Материалы по теме
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android