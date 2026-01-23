Опубликован официальный постер турнира UFC 326 с Холлоуэем и Оливейрой

Пресс-служба лиги UFC опубликовала официальный постер к предстоящему турниру UFC 326, в главном событии которого состоится противостояние между действующим обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Ивент пройдёт 8 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для бойцов это будет реванш.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, Оливейра встретился с поляком Матеушем Гамротом. Чарльз победил его удушающим приёмом во втором раунде.

Холлоуэй, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся 20 июля на турнире UFC 318, встретился с соотечественником Дастином Порье. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.