Царукян: не понимаю, что мне сделать, чтобы получить титульник. Хочу поговорить с Даной

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян выразил непонимание насчёт того, что ему необходимо сделать, чтобы заслужить второй шанс оспорить титул UFC.

«Понятия не имею, что мне необходимо сделать [чтобы получить титульник]. Хотелось бы поговорить с Даной и разобраться в ситуации. Мы даже не обсуждали это. Дана сказал, что мой бой против Хукера — это бой за звание претендента номер один, а неделю назад услышал, что из-за стычки с Дэном на битве взглядов я не получил титульный бой. Хотя от руководства я не слышал, что причина заключалась в этом», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.