«Почти закончил этот путь». Джастин Гэтжи сообщил, когда планирует завершить карьеру в ММА

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи сообщил, когда планирует завершить карьеру в смешанных единоборствах.

«Хочу завести детей, но когда стану для самого себя тем, кем были мои родители. Я почти закончил этот путь. Думаю, к 2027 году точно закончу с ММА. Тогда смогу перейти к другим аспектам своей жизни», — приводит слова Гэтжи аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, следующий бой Джастин проведёт 25 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 324. Его соперником станет пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт. На кону их противостояния будет стоять временный титул UFC в категории до 70 кг. Кроме того, их бой станет главным событием турнира.